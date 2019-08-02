涉襲警刑毀加控至9罪　「佔旺畫家」續還押

於一連串反對修訂《逃犯條例》示威衝突中，首名被檢控的「佔旺畫家」潘浩超，早前因在警察總部外襲擊7名警務人員、毀壞警總外牆和扶手電梯、以粗言辱罵警務人員和向他們展示不文手勢等，因而被控襲警、刑事毀壞及在公眾地方作出擾亂秩序行為共3罪，潘今早(2日)被押解到東區法院提堂。



法庭今先處理潘涉及今年1月16日在高等法院地下保安檢查區，刑毀司法機構一張枱的案件，被告否認控罪，該宗案押後至9月26日開審，預計審期1天，會以中文進行，控方表示將傳召5名證人。



至於警總案，控方現新增至9項控罪，被告現被控1項參與未經批准集結、1項刑事毀壞罪及7項襲警罪。控罪內容指，被告被控於今年6月21日，在灣仔軍器廠街灣仔警署外，參與未經批准集結，違反《公安條例》，無合法辯解而損壞屬於香港警務處的牆及扶手電梯，及襲擊7名正在執行職務的警務人員，包括女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋、偵緝警長盧偉東、偵緝警員陳梓軒、偵緝警員盧焯基及警員梁綽熙。



案件現押後9月11日再訊，辯方需時索取法律文件及諮詢法律意見，辯方無保釋申請，被告繼續還押。



控方庭外指，被告與上述7名警員並無肢體接觸，被告事發時疑向警署擲雞蛋，蛋液濺到警署的牆、扶手電梯及上述7名警員的身上及盾牌，而疑非法集結期間被告也有粗言穢語及舉中指。



另外，近日網上不少人流傳，今早到東區裁判法院外聲援潘浩超，但至早上9時左右，法院外只有約10多人，有部分人戴上口罩。