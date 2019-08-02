幼園女師涉虐學生判守行為　官告誡：唔好害人

幼稚園女老師指6歲男生遺失工作紙，竟在班房扯下男生頸鏈，又拉下其校服短褲，事後被控虐兒罪，案件原本今(2日)在九龍城法院開審，但因男童母親不想兒子出庭憶起事件，女老師獲准以自簽2000港元守行為1年處理案件，控罪撤銷。裁判官指被告若被定罪勢必判監，直言她非常幸運，告誡她：「唔可以控制自己情緒，就唔好做呢份工，唔好害人！」



28歲被告馮茵怡現報稱無業，控罪指她於去年7月3日，在慈雲山一間幼稚園虐待男事主。控方指事主母親不想他上庭作供重提事件，好讓他盡快忘記事件，控方決定不提證供起訴，但要求被告簽保守行為。



裁判官直言被告非常幸運，若她是受審後被定罪，已經被判監，斥被告：「唔可以控制自己情緒，好好咁教小朋友，就唔好做呢份工，唔好害人！知唔知自己嘅行為會對小朋友有幾大陰影？幾大影響？」最終下令被告簽保守行為。



案情透露，被告事發時指事主遺失了2張工作紙，叫他站在班房中間，並將他的頸鏈扯落地，他頸背感痛楚。被告進而拉下事主的校服短褲到地上，怒道：「用你條褲拖地！」事主嚇得大哭，過了一會才敢穿回褲子和拾回頸鏈，當晚向母親說出事件。母親向校方投訴後，學校報警，被告辭職及自首，警誡下否認指控。