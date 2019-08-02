修例風波：官媒批李柱銘勾連外國勢力　令港青成炮灰

香港修訂《逃犯條例》引發的示威及衝突活動，至今已逾一個月。人民日報海外版周五（2日）刊登評論文章，點名批評李柱銘，指其「告洋狀」的行為勾連國外勢力，亦指亂港勢力坐居幕後，讓年輕人成為政治圖謀的棋子和炮灰。



文章引述一位香港警察網上披露的對話，稱他向參與示威而被捕的孩子說：「你被人利用你知不知道，你有沒有見過李柱銘出來示威呀？」文章形容，李柱銘出名「告洋狀」及搞運動，又指反對派手腕頗有迷惑性，以「民主自由」、「公民抗命」包裝，誤導青年，再借助香港親泛民媒體和國外媒體的誤導，讓部分年輕人誤入歧途而不自知，甚至走上鼓吹「港獨」的激進道路。



文章又批評，由佔中到反修例示威活動，反對派挾洋自重，挾年輕人自重，挾香港繁榮穩定自重的圖謀日益清晰，破壞「一國兩制」的嘴臉更暴露無疑；又批評某些政治勢力坐居幕後，算計精明，只是爲了利用年輕人謀取政治私利。



外交部駐香港特派員謝鋒周五在深圳出席活動時表示，極端激進分子訴諸暴力，衝擊立法會、包圍警察總部、抗法襲警，甚至公然衝擊中央駐港機構，污損國徽，噴塗侮辱國家字句等，嚴重踐踏香港法治，觸碰「一國兩制」的底線。



謝鋒又警告外國勢力收回黑手、停止玩火，停止虛偽的雙重標準，停止縱容暴力違法分子，停止破壞特區政府依法施政，停止干預香港事務和中國內政。