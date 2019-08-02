90%受訪者支持設墟市　團體倡按需要設不同模式

墟市為基層帶來改變生活的機會，有團體訪問油尖旺、東涌及深水埗3個地方共336人，結果反映，90%受訪居民支持在區內設立墟市區，並支持利用區內政府閒置地方。團體促請港府參考調查結果，在各區按居民需要，設立不同模式墟市，如只在周末或指定時間設立。



撐基層墟市聯盟、關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組及東涌社區發展陣線早前訪問100名油尖旺、111名東涌及125名深水埗居民，了解對設立墟市的意見。結果反映，3區分別有88%至95%受訪者支持在區內設墟市，並以售賣乾貨或熟食為主。



至於墟市模式，東涌受訪者認為應以假日模式運作，街坊黎女士指，東涌區內物價較高，外出市區需時及車費昂貴，周末墟市可讓居民留在該區，毋須外出其他地區亦可購買日常所需，更可為居民提供賺錢餬口的機會。深水埗受訪者支持假日或每日固定時間模式營運，旺角則以節日模式營運，如每年新年的墟市。



中文大學地理與資源管理學系教授伍美琴認為，透過設立墟市，可建立更好的人際關係，「用錢都買唔到」，為不同階層人士改善身、心、靈健康，轉售二手用品更可減少堆填區的負擔，推動可持續發展的經濟。