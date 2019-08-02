忽視病人病歷照開敏感藥　西醫專業失德停牌獲緩

私人執業男西醫劉東華，被指於2014年為女病人治療左腳皮膚蜂窩織炎時，在病人有兩種藥物敏感的病歷下，仍然處方相關藥物，令病人出現敏感而需留醫診治，涉嫌一項專業失德。醫務委員會今(2日)就有關案件展開紀律聆訊，終裁定他一項專業失德罪成，判停牌一個月，緩刑一年。



普通科醫生劉東華擁執業資格近26年，案情指他於2014年12月7日為女病人盧詠欣(音譯)治療左腳腳踝蜂窩織炎時，在病人已通知診所對「阿莫西林」(Augmentin)及「青黴素」(Penicillin Group)敏感的情況下，他仍處方相關藥物，最終使病人的臉部及手臂敏感，出現斑性丘狀發疹(Maculopapular Rashes)。病人自行到醫院急症室求診後須留院4天，服用抗敏藥後痊愈。



醫務委員會主席劉允怡提到，涉事病人求診時已向診所說明其藥物敏感的情況，相關紀錄應已記載於病歷上，涉事醫生理應要知悉病人對部分藥物敏感，形容涉事醫生開出病人對其敏感的藥物之舉屬「不適當」及「不安全」，強調藥物敏感後果可以相當嚴重，甚至威脅生命。