內地投資移民申延期留港被拒　入稟提覆核

一名申請入境事務處「資本投資者入境計劃」偕家人由中國移居香港之人士，聲稱因在香港受到政治滋擾，需要暫時離港前赴加拿大。但當他與家人再申請延期居留時，入境處卻以他已離港為由拒絕。他與家人的留港期限在昨日(1日)屆滿，他遂於昨日入稟高院申請司法覆核，指入境處的決定不合法、不合理及程序出錯，要求高院將之撤銷。



本案申請人包括以資本投資者入境計劃來港的王士軍(譯音)、其配偶杜瑜(譯音)及5名子女，與訟人則為入境事務處處長。據申請人在申請書稱，王士軍在2013年申請來港定居，家人則以他的受養人身份一同來港。他除按計劃規定在香港用了近一千萬港元作基金投資外，其配偶亦在九龍塘置業供全家居住，5名子女之中，現在有4名仍在香港求學。



申請人表示，他們獲准在港居留至今年8月1日。他們在今年5月透過律師申請延期，並通知入境處王士軍不在香港。律師其後再去信解釋，指王因為以前在大陸的政治原因，他與家人現在港受到政治騷擾，因此王獨自前往加拿大，尋求解決辦法，律師強調王會在半年內回港，申請人全家都會在香港定居。不過入境處在7月31日通知申請人，指若在王不在港下批准受養人延期，是違反處方政策。雖然處方未正式拒絕延期，但申請人的留港期限，已在8月1日屆滿。



申請人認為處方的決定，並無充分考慮申請人一家的特殊情況，亦無聽取申請人解釋，因此並不合理。此外，資本投資者入境計劃並無規定申請人一定要人在香港，才可獲延期居留；處方在限期屆滿前一日才決定不延期，亦欠足夠通知。基於上述理由，申請人請求法庭將處方的決定撤銷。