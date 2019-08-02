80%旅客願住綠色酒店　團體倡制減塑約章認證

香港作為旅遊勝地，吸引大量旅客的同時也會產生不少旅遊即棄用品，對環境造成負荷。有本地青年團體「浩洋青年商會」於今年6至7月，以問卷形式成功訪問了352名非本地旅客，當中超過一半受訪者來自亞洲，另外有4成受訪者為歐美人士。



調查發現，相對於地理位置及價錢，環保措施是較少旅客重視的環節。在亞洲、歐洲、美洲，只有不足5%的旅客表示在選擇酒店時會留意環保措施；非洲及中東旅客亦僅有17%人表示會留意酒店環保措施。而重視酒店的地理位置的亞洲旅客和歐洲旅客則分別佔70%及56%，非洲及中東(50%)和美洲旅客(40%)則更重視價錢。



調查又發現，當被問及如果有客觀的第三方認證，所有地區都有8成旅客表示，絕對會或很大程度會增加他們入住酒店的誘因。而亞歐美三地大部分旅客(亞洲66%；歐洲84%；美洲70%)甚至表示，願意以更多價錢入住房價較敏感的非洲及中東地區，亦有一半旅客願意支持綠色酒店。



負責調查的機構浩洋青年商會指出，結果顯示旅客並非不重視酒店環保措施，而是無從入手或根本未意識到他們可以有所選擇，由此可見，減塑約章認證有推動必要性，促請酒店實施減少塑膠使用、節約能源及擴闊廢物利用等環保措施，以符合旅客期望。商會又建議，若酒店因提升環保措施而營運成本上升，可以增加房價3%至5%，以維持營收，同時亦不會影響旅行入住情況。



出席調查發布會的商務及經濟發展局副局長陳百里致詞時表示，減塑是潮流趨勢，減塑約章對包裝品牌有幫助，希望更多酒店能實行約章，讓更多旅客選擇其品牌。當局將會與環保署及相關部門繼續支援香港企業推動環保。然而日前公布的首半年經濟GDP增長僅為0.6%，是十多年來的新低位，當局會透過中長期措施支援中小企渡過難關。