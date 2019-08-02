向外透露主席受廉署調查　罪成法團男秘書提上訴

元朗私人屋苑「丹桂軒」業主立案法團男秘書吳沛泓，因質疑時任法團主席在天線系統維修工程有利益輸送，於是向廉政公署投訴，但他卻多次向其他法團成員披露主席正受查。吳早前受審後被裁定3項披露受調查人身份罪成，被判160小時社會服務令。他不服定罪，今(2日)向高院提出上訴，法官聽取控辯雙方陳詞後，押後作書面裁決。



沒有律師代表的吳陳詞指，他被指在法團會議上披露主席被廉署調查時，列席人士眾多，但廉署卻沒邀請他們協助調查此事或請其出庭作供，吳認為對他不公。法官反駁指廉署毋須將所有相關人士都傳召作供，吳於原審時亦沒邀請他們作辯方證人。吳則稱當時有向其代表律師提出此事，但對方認為該些證人幫不到吳。



吳又說，被指透過電話短訊披露主席受查當日，廉署仍未通知他會否立案，故當時不知是否不可披露，而且他根本沒動機向他人披露此事，因披露此事只會「救咗對方」。不過，法官反駁指，控方不需要證明吳的動機，只須證明他確有干犯此控罪的罪行元素。



法官又指吳披露此事不一定會「救咗對方」，他亦可以有很多原因而披露此事，例如想「攞威」，而且吳亦沒從無出庭作供讓原審考慮其說法。

