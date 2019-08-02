修例風波：元朗區會拒討論白衫軍打人　議員斥行為卸責

西鐵元朗站上月21日發生「白衫軍」追打市民事件，多名區議員要求元朗區會召開特別大會討論，但因未獲半數議員同意而否決。民主派4名區議員及多名社區主任今(2日)在區會會議室外召開記者會，批評拒開特別大會是卸責行為。議員李月民稱，已提交議程，希望在9月3日大會上，一併討論元朗站襲擊及本周三凌晨天水圍警署外煙花襲途人事件。



其中一位要求召開特別會議的議員黃偉賢表示，曾向秘書處借用會議室開記召遭拒，指是當30年區議員以來第一次遇到秘書處拒絕議員使用議會設施，且更派保安攔截，認為政府剝奪地區表達意見機會。



黃續稱，上月22日，民主派區議員因元朗襲擊事件而提出召開特別會議，區議會一直回應指安排中，至近日才表示計劃遭否決。他指，元朗居民及商戶至今仍十分恐慌，政府應交代，但現在連區會也堵塞市民聲音，將令社會撕裂加劇。



另一議員杜嘉倫指，7.21當晚與黃在事發現場遭白衣人恐嚇，他們要求保護，警察竟驅車離去，他因而答應市民，日後出席區會會議都會戴頭盔抗議。