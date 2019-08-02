修例風波：元朗區會拒討論白衫軍打人 議員斥行為卸責
2019年08月02日 15:38
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民主派區議員批評區會拒召開特別大會討論元朗站襲擊事件是卸責行為。(何瑞芬攝)
西鐵元朗站上月21日發生「白衫軍」追打市民事件，多名區議員要求元朗區會召開特別大會討論，但因未獲半數議員同意而否決。民主派4名區議員及多名社區主任今(2日)在區會會議室外召開記者會，批評拒開特別大會是卸責行為。議員李月民稱，已提交議程，希望在9月3日大會上，一併討論元朗站襲擊及本周三凌晨天水圍警署外煙花襲途人事件。
其中一位要求召開特別會議的議員黃偉賢表示，曾向秘書處借用會議室開記召遭拒，指是當30年區議員以來第一次遇到秘書處拒絕議員使用議會設施，且更派保安攔截，認為政府剝奪地區表達意見機會。
黃續稱，上月22日，民主派區議員因元朗襲擊事件而提出召開特別會議，區議會一直回應指安排中，至近日才表示計劃遭否決。他指，元朗居民及商戶至今仍十分恐慌，政府應交代，但現在連區會也堵塞市民聲音，將令社會撕裂加劇。
另一議員杜嘉倫指，7.21當晚與黃在事發現場遭白衣人恐嚇，他們要求保護，警察竟驅車離去，他因而答應市民，日後出席區會會議都會戴頭盔抗議。