在舊愛門外燒報紙　女教師認2項縱火還押候判

37歲女鋼琴導師跟比自己年輕的男友拍拖半年後分手，在姊弟戀情結束後，女導師卻被指在對方家門口點着報紙放火，被控2項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，案件昨(1日)於區域法院審理，她否認控罪。案件今天(2日)續審時，控方申請修改控罪，將2項控罪改為縱火罪，女導師並承認修改後的2項控罪，還押至本月16日量刑，期間待索閱其精神、心理、社會服務令及感化報告。



被告梁菀晴，被控於去年6月8日，兩度於將軍澳景林邨一單位外縱火。辯方求情指被告自2016年發現自己有情緒問題便一直求醫，後被診斷患有混合焦慮抑鬱症，現仍有服藥及接受治療。辯方續指案件中沒有人受傷，火亦在短時間已熄滅，雖潛在危險性存在，但亦算低，希望法庭可考慮非監禁式刑罰。辯方又指被告有約廿名學生，現值考琴季節，被告欲繼續教導學生及作出交代。而被告現與其母同住，已搬離有關大廈，重犯機會低，希望法庭可獲准被告保釋候判。惟法官指控罪及案情嚴重，決定將被告還押待索閱報告後判刑。



案情指，被告與前男友沈能基同住一大廈的不同樓層，兩人在案發前曾因被告懷孕問題而發生爭執。沈母去年6月8日晚上在住所外發現灰燼，於是報警。沈與警方觀看家門外的閉路電視片段時，發現戴口罩的被告於當日晚上9時在門外點燃報紙，並將報紙掉在地上，然後經防煙門從梯間離去。相隔一小時後，被告再到上址，把點燃了的報紙掉到沈家門鐵柵外的地上，然後離去。沈據被告的衣着及身形將她認出，警方及後將被告拘捕。被告警誡下保持緘默。