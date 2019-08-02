雲南連破6宗毒案　以速遞包裹走私共檢17公斤冰毒

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，雲南邊境日前在短短32小時內破獲6宗毒品案，案件主要涉及利用速遞包裹走私毒品，共檢獲約17公斤懷疑冰毒，市值估計約755萬港元，並拘捕1人。



據雲南西雙版納邊境管理支隊消息，上述6宗毒品案均於關坪查緝點查獲。該隊警員周一（7月29日）下午3時半，檢查一輛速遞貨車時，從一個由傣族自治州景洪寄往廣西的電子琴內，查獲3袋、共重約3公斤的懷疑冰毒。同晚8時至9時的一個小時內，警員再在兩輛速遞貨車上，發現多個可疑包裹，搜出冰毒共約4公斤。



至周二（7月30日），關坪查緝點警員檢查一輛由景洪開往昆明方向的私家車時，分別在司機位下方、前排乘客座，以及前座儲物盒內，發現8個包裝上寫上「觀音王」的茶葉包，內藏冰毒約8公斤，警員其後逮捕該名司機。同日晚上8時和11時半，警員再在兩輛速遞貨車的包裹中，查獲共重約1.8公斤冰毒。



關坪查緝點位於昆曼公路思小高速公路附近，是進出西雙版納邊境的主要通道。今年以來，關坪查緝點已查獲毒品案42宗，逮獲疑犯25人，共繳獲各類型毒品300公斤。



今次是過去270日內第67宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/