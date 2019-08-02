修例風波：醫護集會坐滿愛丁堡廣場　強調不會離棄病人

【19:41】大會指現場超過10000人參與。



【19:19】有穿黑衣男子現場揮動英國國旗。



【19:16】香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，有示威人士求醫後被捕，實因香港急診室狹窄，醫生和病人之間的對話可能被人竊聽，從而導致個人資料外洩。



【18:33】出席集會的公立醫院護士袁小姐認為警方到醫院作拘捕行動及在衝突現場阻礙救援，已觸及醫護專業底線。



【18:19】集會發言人劉凱文指醫護人士難響應下周一(5日)罷工行動，因不能置病人不理。



修訂《逃犯條例》風波持續，前線醫護今傍晚(2日)於愛丁堡廣場舉行集會，要求政府回應市民訴求。至6時許集會尚未開始時，廣場已幾乎坐滿人，估計暫有500、600人參與。部分出希人士身穿黑衫及戴口罩，現場有人派發寫有「市民不離、醫護不棄」的單張。



集會發言人、公立醫院註冊護士劉凱文表示，修例引發紛爭連場，社會各階層皆感不安，作為醫護不能獨善其身。他留意到自6月12日衝擊事件以來，警方多次於公院搜捕涉案人士，或會破壞醫患關係，因此希望透過今次集會為醫護打氣，並強調醫護絕對會尊重病患私隱。

