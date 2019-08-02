政Whats噏：聯席召集人全退出　湯家驊眾叛親離

政府修訂《逃犯條例》惹軒然大波，外界已強烈要求湯家驊辭去行政會議成員一職，而湯近日仲面對眾叛親離，因其一手創立嘅民主思路，繼早前核心成員、即聯席召集人黃梓謙(Gary)宣布退出，另一聯席召集人宋恩榮今日(2日)亦喺社交網站發文宣布退出，即民主思路聯席召集人已經全部退出，意味約個半月內已最少有5人決定離棄臭史多多嘅湯家驊。



宋恩榮指，民主思路成立嘅初衷係走溫和民主嘅中間道路，至今已4年，隨着香港局勢發展同不少親密朋友相繼離去，民主思路不斷從政治光譜中間嘅溫和民主，定位移向建制嘅一端，已經無法履行其目標與使命，因而決定辭任「民主思路」的所有職務。



宋又話，回顧過去，不無唏噓，不過天下無不散之筵席，「聚有時、散有時」咁話。據知宋恩榮太太、前秘書長宋陳寶蓮亦退出民主思路。



其實民主思路近來有多名成員決定離巢，包括曾經參加2016年立法會換屆選舉亦曾經派出Gary同麥嘉晉，以及商務及經濟發展局局長政治助理馮海容，加上最新嘅宋恩榮夫婦。



講真嗰句，湯家驊臭史多、失言又多，加上今次修訂《逃犯條例》搞到一鑊粥，外界要求佢辭任行會，依家身邊啲人又離棄佢，睇嚟佢真係內外受壓，有排煩嘞！