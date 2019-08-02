大圍將現香港首條親水明渠　與火炭明渠同於2024年動工活化

渠務署早前選定大圍及火炭兩條明渠進行活化工程，根據最新方案，兩項工程預計於2024年第3季動工，2029年第4季完工，並於下年第3季進行環評等工作。其中長約2公里的大圍明渠將設河內景觀步道，河床內建造一條行人徑、平台及有階梯座椅的出入口，為市民提供開放空間進行康樂活動，有望成為香港首條供市民親水的活化明渠。



根據渠務署最新工程項目簡介，該署計劃美化現有的長約2公里，寬40米的大圍明渠，除加入綠化元素，亦提供約3公里的行人徑以及相關的樓梯和斜路，又會建造觀景平台及改造現有行人橋。明渠兩岸將提供行人徑、欄杆、美化市容地帶和休息處。



涉及的工地範圍位於大圍中心位置，渠務署估計工程或會對附近的住宅項目，包括美田邨、美林邨、美城苑等構成噪音及空氣影響；工程或會影響鷺鳥在城門河的夜間棲息地，及吐露港內的珊瑚。至於漁業方面，吐露港的鹽田仔魚類養殖區、鹽田仔魚類養殖區和老虎笏魚類養殖區亦會受到影響。



火炭明渠活化方面，該明渠長約1.7公里，寬10至35米，渠務署計劃改造和擴闊近桂地街的上游明渠，以促進生物多樣性及改善排水，又會重新鋪設現有明渠的河床和堤岸並引進綠化元素。