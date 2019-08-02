修例風波：2000人出席公僕集會　參加者逼出遮打道

【19:54】站出遮打道人群已延至太子大廈，部分在德輔道中與昃臣道的人群已站出電車站和中銀大廈外的行人道。



【19:38】集會發起人之一、運輸署事務主任張家寶稱，是次集會是各公務員在公餘時間參與，沒有影響本身職務，沒有影響不偏不倚的服務精神，又希望社會能盡快修補撕裂。



【19:07】公務員集會正式開始。



【19:06】遮打花園已告爆滿，集會人士站出遮打道。



有公務員發起今晚(2日)7時在中環遮打花園舉行反對《逃犯條例》集會，並希望政府回應民間五大訴求。傍晚集會開始前半小時，已有近二千人聚集於會場附近。部分人手持「守護未來」，「公務仝人，與民同行」等標語。至於已入場市民則圍坐於遮打花園內，由於仍有大批市民不斷湧入，部分人已經坐在遮打天橋上。



集會發起人之一、運輸署事務主任張家寶稱，是次集會是各公務員在公餘時間參與，沒有影響本身的職務，沒有影響不偏不倚的服務精神，希望能盡快修復社會撕裂，要求政府正式撤回《逃犯條例》修訂，以及成立具公信力的獨立調查委員會。