港故mini：旺角天橋排長龍　兩日共收80萬現金餐券

近日，一個網上群組在發起活動，在旺角東天橋設立街站，吸引了大批市民前來排隊，主動捐出食物現金券予參與遊行示威的學生。負責人表示，街站第一天就已經收集到總值約17萬的餐券，而星期四更出現超過百米的人龍。義工林先生表示，活動的成效比他預期的好很多，而他們會將收集回來的餐券，經過核算後在網上公佈，然後交由前線團體、義工團體或者親自去前線將餐券派發給有需要的人。



而不少在現場等候捐贈的市民亦指，是看到網上的公佈後，特意搭車前來捐贈物資，除了想表達支持，更加想政府聆聽市民的聲音。住在鯉魚門的女士認為現在社會有太多是非黑白不分的事情。她表示，如果不是年輕人走出來，條例說不定已通過，而至今政府仍未回應他們的五大訴求，所以決定出來支持年輕人。亦有住在元朗的男士，不滿721警方的處理手法，希望政府成立獨立調查委員會，以及處理好香港的民生問題，回應市民訴求。



收集餐券 更想出書記錄



經過點算，組織在星期四收集到總值約63萬的現金券，連同第一天收集的合共有80萬。義工林先生感謝前來捐贈的市民。



另外，他們更想出版一本書，記錄香港這刻所發生的事情和香港人的感受。林先生表示，會將二月份保安局第一次就逃犯條例作公眾諮詢開始，到八月三日所發生的事情記錄下來，亦會收集了過千個香港市民的意見，包括遊行、與沒有遊行等不同市民的聲音。他們也會將書本翻譯成不同語言，讓其他國家的人更了解香港人的經歷。



今集《港故mini》用大約3分鐘，帶大家聽聽星期四、五，旺角東天橋上人龍裏的聲音。



-------------

《港。故mini》：東網為你送上，香港各階層的小故事。

FB：http://bit.ly/oncckonggu_FB

IG：http://bit.ly/oncckonggu_IG

Youtube：http://bit.ly/oncckonggu_Youtube