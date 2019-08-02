發射台：內地遊樂場藏殺機　部門懶管成罪魁禍首

現時正值暑假，不少家庭都會外出旅遊，內地有各類的主題樂園及遊樂場，但遊樂設施故障不斷，過去出現多宗遊客傷亡事故，樂極生悲，近日內地就發生水上樂園事故，造成多人骨折重傷。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集就要瞄準暗藏殺機的內地遊樂設施，炮轟部門執法不力，成為事故罪魁禍首。



最近吉林一個水上樂園發生意外，衝浪泳池出現機械設施故障，掀起高達3米巨浪，泳客由衝浪慘變受「海嘯」襲擊，成年人和小孩均被嚇到尖叫，不少泳客撞向池邊石屎牆，更有人被沖出泳池，造成44人受傷，部分人肋骨、腿骨骨折。樂園出現嚴重事故後隨即關門維修，惟翌日又再開門營業，亦未有對外公布泳池機械故障的原因。



上述事故只是冰山一角，因為內地遊樂設施壞完一個又一個，恐怖事故一單接一單，好似安徽黃山一間酒店的吹氣滑梯，早前因遊客太多而漏氣塌陷，導致5人被擠壓受傷，當中一名8歲女童送院不治。



廣東汕頭兒童公園亦有一部觀光車，於半空行駛時突然冒煙，車上乘客無路可逃嚇餐飽，直至到站才可離開，園方事後公布因電線磨損引起短路。而數日前內地又有樂園中的摩天輪，營運不足兩個月便有故障，連累遊客「半天吊」數分鐘，惟有關部門指遊客太多，加上冷氣設備溫度過高才會停止運作。



其實內地政府部門對遊樂場監管不力，才是上述事故的罪魁禍首。此外，不少遊樂場只顧盈利，不惜超負荷營運，未有派遣足夠人手作檢查，任由園內設施設備損耗殘舊，甚至疏於維修保養，最終只會令兒童樂園變成「玩命樂園」。難怪有網民質疑是無良商家為節省成本，安裝不合格劣質設備，相關部門必須要徹底調查。



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