政Whats噏：驗眼計劃限名額　搶預約難過撲演唱會飛

喺香港睇演唱會一票難求，好多時就算請晒假喺屋企長期𥄫實電腦都未必搶到飛。原來唔止演唱會，依家連眼科檢查服務都名額有限，連班區議員都要好似歌迷咁，一早起身搶位。



南區區議會近日傾開眼科檢查服務項目時，議員張錫容大呻，自己一早開定電腦幫屋企人預約，點知撲個空，另外兩位南區區議員林玉珍同歐立成就好彩啲，一個排到後補位，另一個就成功幫8個街坊預約，真係有人歡喜有人愁。



話說南區區議會嘅一個社區重點項目係同香港大學眼科學系合作，搞咗個眼科檢查服務，為期5年，為50歲或以上嘅南區居民提供眼科檢查。計劃今年5月開始，喺每個月嘅第二個星期五早上9點，可以透過網上同電話，預約未來3日至45日嘅檢查名額。不過每個時段只有兩個檢查名額，同埋兩個後補名額，上個月每日大概有16至18個名額，今個月就希望每日有18至20個，名額得咁少，難怪要撲啦。



張錫容透露，自己上個月幫屋企人預約，未夠9點就已經開定電腦，搭正9點上網，但係都唔夠人快。佢建議有關方面增加人手處理預約，亦可以增加名額。不過佢又話，啲人可能係羊群心理，好似之前南港島線開幕咁，相信過一排應該會好啲。睇嚟佢即使預約失敗，但都幾樂觀喎。



至於林玉珍就話，6月幫居民上網預約後，自己又試下約，雖然只係預約到後補名額，不過都成功收到電話，後補成功，可以喺上個月做到檢查，仲大讚做檢查嘅地方方便，設備又完善，好過自己兩年前喺其他地方做嘅檢查添。



另一個成功例子就係歐立成喇，不過佢就唔係好似另外兩位咁用網上預約，而係選擇喺10點幾11點左右打電話去預約，仲成功預約到8個咁多添。佢話，其實都係睇下好唔好彩，自己打通完電話，預約完一個就收線，然後就即刻再打電話。唔通打電話反而易約啲？



眼見連區議員都爭崩頭，港大李嘉誠醫學院眼科學系助理臨床教授郭思瑋回應話，大家對計劃嘅反應實在太踴躍，一個月做到嘅人數有限，只能安慰市民喺5年內繼續報名，仲話「只要有恒心，鐵柱磨成針」，叫市民只要有恒心，都應該預約到嘅，嚟緊會增加人手喎。



講真嗰句，今日唔知聽日事，反應咁熱烈，似乎真係要聽下意見，盡快增加人手改善預約服務，咁唔使連班區議員都要爭崩頭啦。