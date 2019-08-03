乘客發難逕入禁區　機場保安疏漏再響警鐘

機場安檢兒戲，飛行安全又響警號！繼今年1月被揭漏檢乘客行李帶刀後，香港國際機場5月17日再爆出一單乘客疑拒絕接受隨機安檢、逕入禁區事件，負責安檢的職員當時沒有制止，事後才急急找到該名乘客在上機前重新安檢，最後確認其沒攜帶違禁物品，但事件暴露了安檢漏洞。機場保安公司上月底已將事件的調查報告呈交機場管理局，但沒回應本報查詢有否職員需負責或遭懲處。有立法會議員批評，機場職員不能任由旅客逃避安檢，否則機場安全不保，抽檢乘客制度亦形同虛設，促機管局正視問題及加強旅客宣傳。



旅客進入香港國際機場乘機前，須接受指定的保安檢查，確保沒攜帶違禁物品、符合機場對使用者的規定，旅客亦有可能被額外隨機選中再接受人手檢查。有讀者透露，今年5月17日目擊一名男乘客在機場7樓北面離境大堂進行安檢時，懷疑不小心觸動金屬探測門的抽檢警號，需要再一次進行人手檢查，該名男乘客不滿安排，拒絕抽檢，更不理現場兩名保安督導主任的攔阻，大發脾氣強行離開，逕入禁區。



據了解，當時男乘客態度強硬拒絕抽檢，當值的保安督導主任疑避免受到投訴，便放行男乘客、圖息事寧人。其後有人還向場內保安員工施壓，表明不要再提起事件、低調處理。但該名男乘客到達登機閘口後，反向機管局職員投訴保安程序，令事件曝光，其後負責安檢的保安職員才急在機場禁區内找回該名男旅客，重新安檢。得悉事件的人士質疑該名男乘客嚴重違反機場安檢守則，更批評機場保安公司及涉事人員忽略事件嚴重性，罔顧乘客安全。



機管局發言人回覆時確認事件，指當時現場職員溝通不足，沒即時對該名旅客進行隨機抽樣人手檢查。職員察覺後已找回他並跟進檢查。機場保安公司已就該事件向機管局提交詳細報告，將加強訓練及提醒員工須嚴格執行相關的保安檢查措施。



機場保安公司已非首次捲入保安漏洞的質疑，有旅客今年1月初將6把刀鋒長達近12厘米的鋸齒刀放進手提行李內，竟通過安檢進入機場禁區，並登上航機「直送」日本，直至旅客在當地轉機再進行安檢時始被發現，事件令全城嘩然，有質疑香港機場儼如「無掩雞籠」。



立法會議員何啟明批評機場安檢人員再爆新一宗漏檢事件，斥做法不負責，質疑若相關人員可隨意放任乘客逃避安檢，爲何還要進行第二次的抽檢，促請機場保安公司應向旅客解説清楚抽檢的必要性，讓旅客有被抽檢的心理準備，以免產生負面情緒。