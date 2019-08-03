東方日報A1：示威暴力升級　檢弓箭汽油彈

修例風波持續發酵，示威衝突不絕暴力升級，警方繼上月搗荃灣炸藥工場後，前日再破爆炸品倉及港獨武器庫，其中在火炭一工廈單位，檢獲包括汽油彈、鐵珠及弓箭等武器，拘八男女包括前香港民族黨召集人陳浩天。同日O記在天水圍一公屋單位，拘三母子檢獲大批煙霧彈。另外，有激進人士對警員「起底」，刑恐他們及其家人，網罪科在本周三至昨日共拘捕三人。至昨晚有逾百名示威者包圍馬鞍山警署聲援被捕人士，至深夜有片段顯示防暴警開槍射胡椒彈驅散人群，消息指警方帶走數人調查。



前晚九時許，沙田分區特遣隊人員，到火炭坳背灣街四十五號喜利佳工業大廈處理一宗爆竊案，期間在停車場發現四男分持數個尼龍袋，推着一輛放有紙皮箱的手推車形迹可疑，警員上前截查，檢獲多支壘球棍和一袋直徑約一厘米的鐵珠，以及包括頭盔、防毒面具、口罩、護膝、護臂的保護裝備，另有通訊器材、擴音器等疑用作示威遊行的物品。由於他們對物品用途無合理解釋，部分物品又不時見於近日的示威暴力衝擊，警方遂把他們拘捕。



警員在其中一名疑犯身上搜獲鎖匙，由於懷疑他們在樓上單位藏有其他證物，遂把他們押往搜查，期間有人在單位用手推及用櫈頂着大門，警員遂使用適當武力進入，期間未遇激烈反抗，單位內有三男一女，當中女子躲進廁所，半分鐘後始開門。警員在坐廁內發現有顏色液體，部分已被沖走，經仔細搜查後，再檢獲一批武器及懷疑爆炸品，當中包括兩弓六箭、一個已製成的汽油彈、一批製造汽油彈原材料，以及一批懷疑含有「大麻二酚」的精油。



警方經初步調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途，無牌藏有爆炸品及違反《藥劑業及毒藥條例》，拘捕該七男一女（廿四至卅一歲），其中一人為已被取締的香港民族黨召集人陳浩天。陳被押上警車時高喊：「無懼白色恐怖，香港人加油！」



至昨午三時許，陳被押往沙田水泉澳邨搜屋，期間多名警員持盾牌在大廈外戒備，逾一小時後離開。同時，另一疑犯被押到火炭黃竹洋街一工廈調查，逗留約十五分鐘。至傍晚六時許，大批警員封鎖坳背灣街金豪工業大廈調查，爆炸品處理課人員亦奉召到場，惟未知是否再發現任何可疑物品，約一小時後，警方帶走一名男子。



此外，前日下午四時許，O記突擊搜查天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位，檢獲約卅枚已製成的煙霧彈、一批半製成煙霧彈、製造工具、包括硝酸鉀及鎂粉等原材料，以及約五十萬元現金。檢獲的煙霧彈分為兩款，其中一款外形為紙筒，內裏裝有爆炸品及藥引；另一款為用乒乓球製成的煙霧彈。警方以涉嫌無牌藏有爆炸品，拘捕一男兩女（廿三至四十七歲），據悉他們為母親及一對子女。



警方表示，今次檢獲的煙霧彈、汽油彈、壘球棍及鋼珠等，在近日暴力衝突中，示威者有使用過同類物品，故不排除與事件有關。對於一連串的暴力衝突，示威者由以往就地取材，使用水樽及地磚等攻擊警方，至現時使用預先準備、有致命風險的燃燒彈及弓箭等作攻擊，有人更在汽油彈中添加其他物質以加強殺傷力，暴力愈趨升級。



此外，警方留意到網上有鼓吹激進的言論，包括教人使用具殺傷力武器，包括燃燒彈、仿製槍、「強烈激光炮」及壘球棍等，在七月廿七日元朗衝突中，一名相信剛參與示威活動的男子，被搜出一把相信為氣槍的仿製槍。警方正調查被捕人士的背景，以及收藏該些武器及爆炸品目的，至於搜獲的仿製槍及煙霧彈等威力有待化驗。



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