東網透視：樂團融合傷健與中西樂　樂手堅毅訓練展才能

患有脊髓小腦萎縮症的豎琴手陳蔚斯督信，「音樂無國界之餘，不同的人都應該可以享受音樂」。她罹患的疾病會降低肌肉控制力，需要「閉氣用力」才可撥動琴弦，也不能作長時間排練。每次排練辛苦，她仍咬緊牙關堅持，除展現她對音樂有一股堅持外，她更希望「其他人看到我們的能力，而不是缺陷」。



20位傷健音樂家聯同30位健全音樂家去年底組成名為「香港共融樂團」的管弦樂團，陳蔚斯是其中一員，今年11月26日舉辦首個大型音樂會「觸感‧色彩共融慈善音樂會」，冀表達打破傷健與健全音樂家的壁壘，把中樂器融入西方音樂之中，並揉合各類樂曲。



樂團今年3月第1次正式綵排，蔚斯感歎道，因輪椅難到達場地她曾缺席了多次綵排，只能獨自在琴室練習，認為政府在打破傷健人士的出行障礙上可以再「做多啲，建立更多無障礙設施」。



樂團胡琴手黎文基患有小兒麻痺症，他指身體問題無阻他對音樂的熱情，作為中樂手要看西樂的五線譜演奏才是最大的挑戰。最近他因肩受傷致韌帶撕裂，擔心表演當日帶傷上陣，但靠著對音樂的專注和熱誠，堅持練習，寄望以音樂回饋社會，證明傷健人士不是「佔用社會資源」。



黎笑說，與以往參加的樂團不同，共融樂團招募標準相對嚴苛，需自拍一段數分鐘短片，獨奏一首歌展示音樂才能，「達到一定水準，才會招收」。音樂總監廖原表示，外界或認為傷健人士與演奏談不上關係，為了證明他們的能力，樂團對樂手的能力和訓練要求較高，但會因應部分成員肌力較弱，需要改良編曲，例如在曲譜中加入停頓，讓樂手可在表演中段休息。



廖原又指，樂團希望共融音樂、文化及人群，會有很多新嘗試，注重團員間和音樂上的聆聽與表達，他們會一同聽講座、音樂會、分享見聞等，樂團亦邀請了4位維也納音樂家指導團員。音樂會門票不作發售，將贈送予慈善團體、傷殘人士和公眾人士，希望藉樂團取得的成就再鼓勵其他有志音樂的傷健人士，發揮所長。