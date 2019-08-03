探射燈：習武人士遞增　港府乏場地支援

中國武術博大精深亦為國粹，近年習武之人遞增，惟有香港武術代表直指，政府對香港武術界欠支援，窒礙發展。



前港隊精英運動員陳少傑指出，平均1個本地武術賽事有近千人參與，惟政府在武術教授場地及支援方面仍舊不足，場地多以租借康文署的活動室為主，惟空間嚴重不足，經常要與不同團體爭場，「教跳舞、跳繩都係同我哋租用同一樣地方，所以好大競爭。」他又指部分壁球室在未有租用時段，並沒有對外開放，「我哋租唔到，但明明就有好多空置。」他希望政府能夠開放更多租用場地，讓更多人有機會接觸武術。



曾在2005年參與東亞運動會並取得金牌，陳少傑期望武術可以成為學界運動，但礙於外界對武術的不理解，爭取多年亦未見成效，「跳繩、空手道都入到，武術喺體院都有10幾20年，點解我哋唔得？」他指由於現時武術並非學界認可的運動，所獲分配的資源亦較少。

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