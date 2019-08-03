Dr.東：夏日暴曬加快出現白內障　醫生籲戴太陽眼鏡防紫外線

夏日炎炎，是外出感受艷陽高照的好時機，但要慎防紫外線對眼睛造成的損害！有眼科專科醫生指，不少於戶外工作的人士因長時間在陽光下工作，容易受到紫外線影響，眼睛容易出現白內障，令眼睛生長胬肉等，提醒市民要佩戴合適太陽眼鏡，「唔係（鏡面）黑就一定得」。另外，近年不少女士拍攝時愛用LED燈補光，醫生提醒要小心高能量的強光或影響眼睛。

曬太陽、游泳是夏天必備活動，陽光帶來健康肌膚的同時，紫外線有機會為眼睛帶來潛在危機。香港眼科學會會董伍立祺表示，紫外線或紫外光主要來自陽光，肉眼無法看見，即使天陰亦會有紫外光，長時間接觸紫外光會加快出現白內障，除生長眼胬肉外，更會令眼底黃斑點出現退化及病變，特別是長期在陽光下工作的人士，如水上工作的船員、地盤工人等，會較同齡的人早出現相關的眼部問題，建議市民進行戶外活動時，應佩戴可預防紫外線的太陽眼鏡，亦可戴帽及使用雨傘，減低紫外線的照射。

近年簡稱「KOL」的網絡主播或網絡紅人大行其道，為呈現最美一面，不少人會選擇以LED美顏燈打燈，會否對眼睛造成損害？伍指，正常情況下使用LED燈不會影響眼睛，但視乎燈所產生的光度及能量，「用到嘅光線強好多，而你又長期望住咁光嘅LED燈」，或會損害眼角膜，引致發炎，更會加速白內障的形成及黃斑點病變。

另外，智能手機、平板電腦等電子產品成為生活一部分，伍指，螢幕產生的藍光一般情況不會對眼睛造成直接影響，但由於使用電子產品期間會過分集中，令眼睛肌肉出現疲勞，加上眨眼的次數減少而導致眼乾。他提醒，市民每20分鐘應讓眼睛休息20秒，另應在使用電子產品時多眨眼，令眼睛可藉此重新分布淚水，得到滋潤，以及可使用人工淚液為眼睛保持濕潤。

東網與「香港眼科醫療發展之回顧及展望展覽會」合作推出5集「睛明一族」系列，逢周六刊登，由不同的眼科專科醫生分享護眼資訊，教大家如何保護靈魂之窗。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms