網民熱話：疑妻出軌密密查？　捉姦尋的哥搜證

除了搭車，搵的士司機可以做咩？答案可能是難以想象。有網民上網希望憑一張的士收據尋找一名的士司機，並許以薄酬，原因竟是為了「捉姦」。有網民看後過貼文後，直言「差啲畀你笑死」。



貼文由網民Man Sai Cheong前日（8月1日）於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發出，並附上一張車費收據，上面列明車牌號碼、上車及落車時間等。貼文指「請問有沒有認識相中車牌早更的師傅」，由於內容讓人看得莫名其妙．有人向發文者詢問尋人原因，發文者指，自己亦是司機，日前遇上客人求助，客人表示其老闆懷疑老婆出軌「偷食」，希望找到有關司機，目的是「想知道佢老婆喺邊度上車」。



網民看過貼文後，認為這樣捉姦非常「新奇」，有人由收據附加費推測，「機場旗嚟喎，去機場酒店偷食」，亦有人搞笑稱，「如果個姦夫就係個的士司機點算好呢？」有人對成功尋人可獲酬金大感興趣，發文者回覆說，「幾舊水啩！」不過有網民就笑稱，「有冇咁多呀？可能有廿皮」。



網民有話說：



潘文駒：幾多錢呀？

喬利：附加費唔知點計出來？

Yuen Andy：發生咩事？



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