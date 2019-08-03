講心唔講金！烏龍港男錯估價格　名錶送禮變自用？

獨得萬希泉星球大戰系列Darth Vader陀飛輪，烏龍港男錯估值，「縮沙」想收回好兄弟生日禮物？



在東網《賞您睇》贏得價值4.28萬港元陀飛輪的讀者吳先生接受本網訪問時表示，當時純粹嘗試參加遊戲，無估到「一擊即中」，成功獲得大禮，欲借今次機會把名錶送給一名認識約10年的好兄弟︰「咁多年都冇送過禮物，最多同佢睇吓戲，佢又鍾意星戰嘅，所以想送隻錶畀佢」。



「大頭蝦」的他一直誤以為該陀飛輪僅值數千元，經記者澄清是香港陀飛輪品牌萬希泉限量發售的星戰系列聯名錶款後，他大感震驚︰「真係4萬幾蚊㗎？有少少心動。」又打算轉送其他禮物「補償」給好兄弟︰「咁睇番戲算喇，或者轉送其他大禮，Win Win雙贏」。



一份禮物雙倍驚喜，你都得㗎！東網再次送出萬希泉星球大戰系列陀飛輪，今次係限量版R2-D2陀飛輪（價值港幣$42,800）。只要在8月5日起，累積5日(5/8至9/8)儲得最多on.cc coins嘅首名會員，就可獨得名錶！



仲唔即刻嚟玩？https://tinyurl.com/yxa3a8z8



3大必睇賺分秘技：



1.新登記 更易贏

新登記參加《賞您睇》即送「迎新禮包」，賺400枚on.cc coins！



2.推薦親友 加倍獎賞

每成功推薦一位親友下載東網App，再參加《賞您睇》，即可獲贈100枚on.cc coins！



3.新聞密密睇 多睇多賞

每睇一篇即時新聞，撳一撳文尾的「金幣」儲分按鈕，即賺4個on.cc coins！每日最多贏取120枚！



根據數據統計，每日儲到800枚或以上的on.cc coins，就好有機會「名列前茅」，贏取特別獎賞！大家不妨記住呢條公式：



下載東網App參加《賞您睇》(400枚)＋推薦4個親友一齊玩(4x100枚)＝800枚on.cc coins，即刻有機會獲獎！



註：

活動受條款及細則約束。