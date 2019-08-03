修例風波：零售業憂現裁員潮　倡政府派錢渡難關

修訂《逃犯條例》風波持續發酵，示威活動經常演變成暴力衝突，不少商戶提早關門避險。立法會批發及零售界議員邵家輝今早(3日)出席電台節目時表示，內地及外國民眾留意到遊行示威的新聞，因而卻步不來香港，近月內地團取消預訂達五成之多，個人遊亦明顯大幅減少。



他指，業界認為今次反修例運動影響較2014年佔中及2003年沙士大，市道較當時淡靜，看不到前景及出路，前線零售業人員佣金收入減少，本地市民消費意欲減低，令整體零售數據持續下滑，原本打算擴張的商戶已暫停計劃，租戶亦開始與業主商量減租，擔心裁員潮將會發生。他認為，政府應在合適時間向市民派錢，幫助業界渡過難關。



交通銀行香港首席經濟及策略師羅家聰反對派錢，認為只屬一次性，未能針對性幫助有需要人士。他建議向經濟負擔較大的市民派消費券或提供房屋、醫療及教育等方面補助，回應實際需要。他指，環球經濟環境轉差，香港遊行示威會加快本地經濟減弱的速度，而反修例問題至今未有解決迹象，相信未來香港經濟衰退的機會很高。



對於有網民發起下周一(5日)罷工、罷市和罷課，工業總會榮譽會長郭振華在另一電台節目指，在商界逾40年從未見過港人並非因追求員工福利而罷工，現時難以估計罷工規模，但希望能減少對企業及社會的影響。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，罷工對商界的影響不大，但香港現時經濟愈來愈差，發動破壞經濟的行為意識不好，風氣不可長，商界不會支持，更反問是否罷工政府就會「跪低」。



至於是否需要成立獨立調查委員會，郭振華認為現時並非成立的合適時間，社會各界應先冷靜下來，讓大眾及政府有時間思考有甚麼方法解決問題。吳宏斌則指是否成立委員會應由政府決定，商界最關心的是營商環境。