熱夜天數100年間激增35倍　天文台編教材分析氣候變化

氣候變化備受全球關注，教育下一代正視及了解尤其重要。天文台日前與教育機構合作，編製一套針對高中地理科課程的新教材，分析香港及全球在氣候變化下的影響。



該教材舉出多項科學研究證明氣候變化，指出香港的「熱夜」(即一日的最低溫度在28度或以上)數目，以及酷熱天氣(即一日的最高溫度在33度或以上)數目，在一百多年間分別增加了約35倍及6倍。同時寒冷天氣(即一日的最低溫度在12度或以下)數目則有下降之勢，由以往1898至1927年間平均每年約有27日屬寒冷天氣，銳減至1988至2017年間平均每年僅有16日。教材亦分析指城市發展是導致香港氣候暖化主因之一，由城市發展引發出熱島效應，令市區平均溫度較郊區高。



另外，教材指全球平均海水表面溫度由1940年代至千禧年代一直呈上升之勢，2017年全球平均溫度更較工業化前水平高出約1.1度，全球整體海冰亦呈減少趨勢，當中南極洲冰原流失平均速度從1992年至2001年間每年300億噸，增加至2002年至2011年間每年1470億噸，流失的冰原主要來自南極洲半島北部和南極洲西部阿蒙森海區域。



此套《地理電子學習教材套：氣候變化》教材由天文台與嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館共同編製，有5個單元共60頁，除了提供文本資料外，亦特意加入QR Code、桌上遊戲及流動程式等元素，增強教學互動性及提高學生自主學習興趣。