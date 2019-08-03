修例風波：旺角再遊行料1萬人參與　警籲到終點即解散

市民伍永德發起今午(3日)在旺角再遊行，因會途經人多擠迫的鬧市，早前被警方反對以染布房街的麥花臣球場為終點，經上訴後遊行獲警方批准，並將終點改為櫻桃街公園。警方召開記者會表示，參與遊行的人士首先會在大角咀晏架街遊樂場集會，時間為下午2時半至3時半，預計會有1萬人參與，當集合人數達80%，遊行隊伍需提早出發，並經晏架街、橡樹街、海泓道、海庭道，前往終點櫻桃街公園，而遊行的結束時間為晚上9時。



警方強調，下午的遊行路線會途經大型商場及屋苑，例如奧海城，而且櫻桃街公園未能容納1萬人，故遊行人士到達終點後應依警方指示解散，否則會影響附近的道路安全。對於今早有人在網上緊急號召市民改到尖沙咀集合，警方表示未有收到相關集會的通知。



警方續指，自6月份起，很多公眾活動都發生暴力事件，亦留意到近日網上有人號召遊行人士作出堵路及衝擊警方等行為，強調警方對此會採取零容忍的態度，因在鬧市作出暴力行為會構成嚴重後果，警方會果斷執法。



至於周一(5日)的「全港大三罷 七區集會」活動，港島總區高級警司(行動)吳樂俊表示暫時只收到其中5區的集會通知，正與主辦者商討安排及進行風險評估，考慮是否發出不反對通知書，並呼籲示威者保持和平理想，勿作出堵塞道路或交通的行為。他提到，俗稱水炮車的「人群管理特別用途車輛」現處於路試階段，完成測試後才可進行調配，不過未有交代何時會完成測試。他強調警方調配水炮車有嚴格指引，只在有嚴重傷亡、大肆堵路、或大規模破壞公物的情況下，才會考慮調配。