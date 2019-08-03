修例風波：廠商會不支持罷工　斥風氣不可長

反對修訂《逃犯條例》抗議行動持續，有網民發起下周一(5日)罷工、罷市和罷課。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌今早(3日)出席電台節目指，罷工對商界影響不大，但香港現時經濟愈來愈差，發動破壞經濟的行為意識不好，風氣不可長，商界不會支持，即使只是罷工一日、或是一小時都不會支持，更反問是否罷工政府就會「跪低」，他認為政府反而會更強硬。



同場的工業總會榮譽會長郭振華表示，從商40多年來，從未見過港人並非因追求員工福利而是因政治問題而發起罷工，相信若僱員罷工對工作產生影響，僱主會記在心中。他認為每個崗位都有表達意見的權利，但同時都有社會責任，現時難以估計罷工規模，希望表達意見時都能減少對企業及社會的影響。



至於是否需要成立獨立調查委員會，郭認為現時並非成立的合適時間，社會各界應先冷靜下來，讓大眾及政府有時間思考有甚麼方法解決問題。吳宏斌則指是否成立獨立調查委員會應由政府決定，商界最關心的是營商環境。



另外，對於教協呼籲全港教職員響應下周一的罷工行動，並擬於8月中發起教育界遊行，香港教育工作者聯會表示，反對發動教師參與罷工，將政治凌駕教育，違反專業精神。教聯會批評罷教罷課會嚴重干擾校園正常秩序，影響學生學習及升學進度，此風絕不可長。