修例風波：示威風波持續　中大取消迎新營浸大縮至1日

大學聯招(JUPAS)下周一(5日)放榜，各大學學生會原定會按傳統舉行迎新營讓新生互相認識，了解大學生活，但近日修訂《逃犯條例》風波持續，社會氣氛緊張，各大學學生會正考慮是否續辦迎新營。當中中文大學學生會率先宣布取消本年度迎新營，以投放更多時間、資源處理外、內務事宜；浸大學生會亦決定將一連3日的迎新營縮短至1日；港大法律學院學生會亦決定停辦迎新營。



中大學生會表示，迎新營能令新生認識中大校園文化，同時讓有意加入「中央三莊」(幹事會、學生報、校園電台)的新生了解更多資訊，然而現時正值反修例運動期間，迎新營的日期難以遷就多於周末舉行的集會示威，加上人手安排問題，學生會必須作出取捨，取消中大學生會迎新營。



至於其他系會的迎新營，學生會指希望各搞手再三思考迎新營於如此社會時局之意義，至於如何決定迎新營之形式，或是否繼續籌辦迎新營，一切決定權皆於各籌委手中。



浸大學生會亦指，現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞，學生會決定將原設於9月舉行之迎新營改為迎新日，由3日縮短為1日，暫定於9月7日舉行。香港大學學生會評議會早前亦通過「罷O」議案，法律學會昨亦宣布取消迎新營，為首個院會響應議案。法律學會指今年迎新安排應一切從簡，並將另行舉辦迎新日協助新生融入校園。