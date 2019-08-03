天瑞邨男子涉管炸藥押後審　官指有重犯機會拒保釋

警方日前突擊搜查天水圍天瑞邨瑞滿樓一個單位，並在屋內檢獲約30枚已製成及半製成的煙霧彈，另有製造工具及包括鎂粉的原材料，拘捕單位內介乎23至47歲的1男2女，涉嫌無牌藏有爆炸品。其中23歲姓盧、報稱起重機司機的男子被控一項管有炸藥罪，案件於今日(3日)在粉嶺裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方申請案件押後8星期以待警方進一步調查。裁判官將案押後至10月3日轉往屯門法院再訊。



控方反對被告的保釋申請，指控罪嚴重及證據強，被告有實質潛逃風險存在。控方並指警方在被告住所搜出30個及22個製作中的煙霧彈，另有一些材料、器具、寫有製作煙霧彈方法的記事册等，亦在被告房中搜出易燃物品白電油等，若被告罪成將可能面對相當長的刑期。



辯方申請保釋時指被告有穩定工作、在港土生土長，承諾不會潛逃，而現時沒有任何證據指控被告管有的物品具殺傷力或會造成危害。辯方力陳煙霧彈不具殺傷力，只會釋放煙及氧氣，而早前有與煙霧彈相關的案件，刑期介乎3個月至2年，惟控方卻表示本案需時6至12個月才能進行審訊，若將被告收押如此長時間不合乎比例，重申沒有足夠證據顯示被告會重犯、潛逃等，希望法庭考慮讓被告保釋。



裁判官卻指近期社會有很多事件發生，合理的想法會認為該些煙霧彈很可能會被用於大型集會中，而他人不會知道該些氣體為何物，或會造成恐慌，亦不會知道會否引起意外，並指此類大型社會活動未知何時完結，若讓被告保釋便意味被告有機會做下去。



裁判官亦關注到被告房中搜出空酒樽及伸縮警棍等，控方表示會對從被告住所中搜出的物品進行檢驗，不排除日後或修訂其他控罪。辯方則指控方今並未有就該些物品提出檢控，亦沒有指控被告藏有攻擊性武器，重申沒有證據顯示被告會對公眾等構成危害。



裁判官考慮到從被告住所搜獲到的物品，並指社會仍動盪不安，每一晚有很多事情發生，認為被告確有重犯機會，故不批准被告保釋，須還押看管。