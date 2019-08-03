漢奸黎李漢奸夥議員密會外籍男　究竟搞乜鬼？

反對《逃犯條例》修訂引起的示威不斷，亂局至今未止，其中「搞事四人幫」，即壹傳媒黎智英(漢奸黎)、外號「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘、被稱為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生、天主教區榮休主教陳日君樞機今日(3日)再度密會，其餘尚包括公民黨主席梁家傑、立法會議員譚文豪、民主黨前主席李永達、何俊仁，此外尚有黎的助手Mark Simon和一名外籍男士為座上客，至少九人在這敏感時刻密會，情況耐人尋味，究竟搞乜鬼呢？



密會罕有地不在黎位於何文田的寓所舉行，而在中環歷山大廈二樓一所意大利餐廳，黎於晚上六時左右離開寓所，約於六時二十五分左右到達餐廳，其他眾人亦陸續到達餐廳，眾人並沒有在房間設宴，僅在餐廳內隨處可見的地方聚會，歷時近兩小時，到了晚上約八時二十分，梁家傑率先離開，黎智英、李柱銘、何俊仁、李永達亦跟隨其後，其中黎於雪廠街登上座駕離開，其餘三人則往遮打道離開。



到了約八時半，陳方安生、陳日君、譚文豪循歷山大廈後門載貨升降機離開，被問到對近日連串示威的看法時，陳方安生稱：「已經講晒，冇嘢講。」並先送陳日君登上一輛壹傳媒私家車，其後陳方安生和譚文豪分別坐的士離開。至於Mark Simon和一名身穿白西裝的外籍男士，則於晚上近九時二十分才登上的士離開。