調查指38%小學生過去1年受欺凌　團體促正視

本港兒童欺凌情況嚴重需設法解決！一項調查指出，近38%小學生過去一年曾經遇過欺凌事件，逾8%人平均一個月更遇過五次或以上的欺凌，更有近5%人因被欺凌而產生自殺念頭，情況嚴峻。調查機構指最常見的校園欺凌是身體碰撞、言語傷害及社交排擠，如被推撞、被起別名及被聯合杯葛等。機構指以往教育界常針對中學生欺凌進行調查，忽略小學生情況，促教育界應由小學生開始做好防止欺凌教育工作。



有機構與商會合作，早前籌辦「童心解欺『零』」計劃，並於昨公布其在今年二月至四月一項有關本港小學生受身體、言語及網上欺凌的現況及心理影響的調查結果，指六百多名的受訪小學生中，有近三成八受訪者在過去一年曾經遇過欺凌事件，多達更有部分人一個月承受多次欺凌事件，繼而產生自殺念頭，比例十分驚人。



計劃籌委會主席張博文表示，校園欺凌通常重複地遭受一個或多個學生的負面、惡意、有攻擊性的對待，包括身體上可能會推撞及拳打腳踢、言語上會幫人起別名、譏諷及出言恐嚇等，以及社交上或會散播謠言、聯合杯葛和排擠同學等。他表示，以往接觸過不少欺凌個案，家長常以不相信、嘲諷及反認為被欺凌者自身有問題等態度處理，建議家長不要太快作出武斷，需切身處地了解對方的感受，互相尊重及溝通，從而解決問題。



他又建議校方處理欺凌事件時，可以調解方式協助學生處理人際衝突及欺凌事件，讓雙方能反思及面對事件的真實後果及責任，邁向寬恕與接納，將破壞了的人際關係修復至和諧的狀況，減少欺凌事件所造成的長遠傷害。



另外，計劃早前在全港十多間學校舉辦講座及社區活動，讓過千名學生明白和諧相處的重要性及學習處理人際衝突的技巧，期間有四百多名學生已簽署《和平校園關愛約章》，承諾要愛護同學、老師及朋友，共建和諧校園。