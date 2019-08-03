政Whats噏：不再中立　蔡若蓮退出教協

近期流行講政治中立，不過唔知又有幾多政府高官堅守到呢個原則呢？好似教育局副局長蔡若蓮，佢上任時已經被外界質疑立場親建制，過往一直都保留香港教育專業人員協會（教協）及香港教育工作者聯會（教聯會）嘅會員身份，前者政治取態傾向泛民，後者就親建制，咁睇落就比較中立啲。不過根據蔡最新一份、今年七月一日嘅利益申報，佢已經唔再係教協會員，不過就仲係教聯會會員，唔通蔡因為已經做咗政府官員上晒岸，所以唔需要再表現出中立？



蔡被外界指係親建制，原因係佢曾經做過教聯會副主席，亦做過被視為親建制嘅福建中學（小西灣）校長。佢出任副局長前，就辭咗教聯會副主席一職，僅做會員，根據其以往申報，佢亦有保留教協會員身份。外界估計，佢都係想令自己嘅觀感好啲，顯得比較政治中立，不過依家退出教協，而繼續留喺教聯會，點睇都會再次惹外界質疑。



教育局回覆查詢時就解釋，教協需要每年續會，鑑於教協會員多數係在職教師，蔡亦已經離開校園一段時間，所以決定唔再續會，依家已經唔係教協會員。至於點解只退教協而唔退教聯會，局方指，教聯會唔使每年續會，所以有保留會籍。其實如果蔡要退出教聯會，相信都唔會冇渠道處理。唔通佢覺得公眾觀感唔重要，所以唔打算處理？



至於教協副會長田方澤回應指，教協作為工會，原則上都只係團結業界爭取權益，如果蔡喺理念上有唔同，或者換咗位置後，覺得唔適合繼續留喺教協，因而離開，教協都會尊重佢嘅決定。但對於蔡只退教協，而冇退出教聯會，田就指，有關做法會令外界質疑蔡有所偏重，認為公職人員應當較為中立，如同時退出教協同教聯會，喺公眾觀感上會較好。



仔細睇返蔡嘅申報，當中其實仲有其他疑點，蔡喺去年七月一日嘅申報入面，有提到自己係教協會員，之後成年都冇更新過，直到今年七月一日就冇咗，所以唔知確實退出嘅日期。不過聽聞教協嘅會藉有效期係按學年計，即由每年九月一日至八月三十一日，田亦指出多數係臨近九月先會處理續會一事，所以若果蔡係今年期滿唔續會，理應申報教協會籍至八月底，不過，教育局斬釘截鐵話蔡已唔係教協會員，咁到底佢有冇提早退會，定係早在去年已經冇及時更新佢份利益申報，就不得而知喇。

