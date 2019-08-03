修例風波：九龍警民衝突　一片睇晒

有市民今日(3日)發起「旺角再遊行」活動，大批市民下午2時半於晏架街足球場集會，4時正式起步遊行，作為起點的晏架街足球場約有千人身穿黑衣聚集，球場上則掛起「警權過大政治打壓 五大訴求缺一不可」的橫額。大會公布有12萬人參與遊行，警方則指有4200人按原定路線參加遊行。參與遊行者眾，部分人甫起步已兵分多路，分別沿旺角道向旺角方向，以及沿彌敦道向尖沙咀方向前進，期間有人在上海街、旺角道拆欄杆，並於道路設路障，多條道路被封，晚上約8時開始警方清場，施放催淚煙並拘捕多名示威者。晚上11時後，戰線更轉至黃大仙警署一帶，警方多次向群眾施放催淚煙。



入夜後，有示威者向尖沙咀警署投擲雜物，又有人燃點雜物縱火，並於理工大學對出放置障礙物阻塞紅隧出入口。至晚上約8時19分，旺角警署外有大批防暴警察抵達太子道西，拆除路障並組成人鏈準備清場，亦有警員在柯士甸道施放催淚煙。至近10時，防暴警察在旺角滙豐銀行外制服多名示威者，期間有示威者在旺角向警方防線投擲燃燒彈，另有人在地下淋偈油，期後有逾百示威者聚集在旺角彌敦道，有人向警方防線掟玻璃樽，警方向人群投擲催淚彈驅散。



晚上約11時，有示威者轉到黃大仙警署外抗議，並在外牆噴口號。有防暴警察突然衝進港鐵黃大仙站，追截戴上口罩的人士，並向他們搜身，又在站外制服市民。大批市民包圍警車及警察，並大叫口號，又有人向警方投擲雜物，午夜時分警方突然向群眾發射催淚煙。

