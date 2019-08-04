克服身體障礙獲佳績　名校聽障生：做好自己

「被取笑、被怠慢……學習要比別人多花一倍時間」，這是聽障人士梁梓朗面對的日常挑戰，即使戴上昂貴的助聽器，他聽到的聲音最多也只有7成，但梓朗沒有被身體障礙打敗，反而更積極面對生活，今年在就讀的名校考取了中四級的前50名佳績，還創立了兩個Youtube頻道，以行動證明聽障人士一樣有無限可能。



梁梓朗昨日出席一個聽障青年分享會及兒童聽力講座，分享聽障兒童及青少年面對的困境，他就讀於聖保羅書院，今年升讀中四，他有時會因聽不清而跟不上老師的教學，需要再向老師提問或請教同學，甚至會因此引起同學反感，但梁梓朗依然努力克服困難，不少聽力障礙人士的語言能力會受影響，梓朗透露，有人會故意學他說話的口音，自己難免「個心好唔舒服」，但長大亦令他更能坦然面對別人的眼光，「做好自己就得」。



梓朗透露，現在與人溝通有一半是「靠估和睇口型」，就算佩戴了助聽器，日常也只能聽到五、六成的聲音。不過，這些都不是問題，最重要是「苦多一倍功夫，唔好怕做多」，他現在更是兩個Youtube頻道的擁有者，即使遇上惡意批評，他也能坦然面對，秉持「做好自己」的心態。



部份人的聽力障礙是與生俱來的問題，梓朗出生時，一度經檢測沒有任何聽力障礙，誰料10個月大時，長輩發現梓朗對聲音的反應不靈敏，家人帶他到聽覺中心做檢測，其後才發現梓朗天生便患有深度的聽力障礙，梁父指，兒子因此要開始緊湊的語言課程，一周上4到5堂課，避免因聽力障礙影響語言能力，直到今日，梓朗仍會在家朗讀課文，再請父母矯正讀音。



聽力學家甘炳基表示，現時初生嬰兒在篩檢後進行聽力測試，需要排期6至9個月，極容易錯過黃金語言學習期，且政府資助的助聽器型號和款式，亦不能完全切合聽障人士的需要，像梓朗一樣的深度聽障人士往往需要自費購買幾萬元的助聽器，才能聽到高頻率的聲音，促政府從治療及器材方面加強對聽障人士的支援。