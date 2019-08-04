探射燈：曾遭示威者毀車打傷　司機寄語教好年輕人

反暴力音樂集會中，有兩名受近日示威浪潮影響人士上台現身說法，有茶餐廳老闆因撐警言論被網民瘋狂投訴，接連有政府部門上門找麻煩；另有客貨車司機曾與示威者發生衝突，導致「車毀人傷」，惟他昨日仍語重心長呼籲要教好年輕人。



帶傷支持活動的茶餐廳老闆娘Kate在台上憶述，早前她在茶餐廳外貼上支持警方海報後，接連有衞生署、勞工處及食環署等部門派員上門，指其茶餐廳食物有問題及聘請黑工等，涉及逾百宗投訴。她指自己餐廳經營多年來，從未被人投訴過。事後，她有不少朋友勸她「唔好企咁前」，但她反省過後，認為要堅持憑良心做事。



在7月21日的港島區遊行中，駕駛客貨車司機「搵食」的陳先生，因接了「柯打」從炮台山送貨到上環，期間落車與堵塞中環的示威者理論，他指當時未有挑釁示威者，但遭人拳打腳踢，致頭、臉及手部受傷外，搵食車亦遭毀壞，全車玻璃被扑碎，無一完好。他昨日出席集會時，在台上良久亦未能說話，台下參與者即大叫「加油、加油」支持。他表示，現時部分年輕人不懂尊重及無禮貌，但語重心長寄語港人「唔好鬧佢哋，要教番好佢哋。」



他其後接受訪問時表示，事後開始明白示威者想法，認為目前局面是因兩方陣營互不了解、尊重，「香港係咪唔係你死就我亡？」他認為元朗集體毆鬥事件中，雖然警方是遲到場，但同時質疑有議員未有及時拉走示威者。