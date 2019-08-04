探射燈：「給香港一個機會」　高呼和平理性表達訴求

修訂《逃犯條例》風波持續，示威遊行期間多次發生暴力事件。香港政研會昨日在維園舉行「希望明天」反暴力音樂集會，主題為「不要暴力 不要紛爭 給香港一個機會」。大會稱有9萬人參加，警方則指有2.6萬人參與。多個團體及年輕人現場分享感受及獻唱，並有多名受反修例示威活動影響的人士現身說法，冀合力守護社區及香港繁榮。擔任活動神秘嘉賓的立法會議員何君堯呼籲社會「同聲同氣撐警察」，打造更美好的香港。



「希望明天」反暴力音樂集會昨下午3時在維園舉行，活動未開始，參加者已站滿中央草坪3分1位置，大部分人身穿白衣，並手持撐警標語及國旗。



多個年輕人團體上台獻唱多首勵志歌，同場有受反修例示威浪潮影響的受害者分享感受，亦播放警員家屬訪問片段，集會約下午五時結束。



香港政研會主席鄧德成指，自6月至今已發生多場暴力警民衝突，認為市民表達意見時要以和平非暴力方式表達訴求。他不認同反修例人士連番舉行的不合作運動，認為可和平討論成立獨立調查委員會的可能性。惟他不打算在暑假內再舉行集會，因「市民都攰」。



大會在活動開始時稱未有邀請政界及藝人出席，惟立法會議員何君堯突然現身任「神秘嘉賓」。他指，反修例人士過去多次舉行「和平集會」，最後均是暴力收場，反觀今次集會，參加者「好有文化」，是追求和平理性的表現。



他指，《逃犯條例》存在漏洞，社會有人別有用心，將修例妖魔化，「黑衣人唔需要革命，做好自己就等於幫助香港。」他又力撐警隊執法，認為警隊有包容心及有質素，表現優良，且較外國警隊克制，「換做外國（警方執法）唔知瞓咗幾多（人）喺度。社會安寧全賴香港警察，佢哋維護社會治安，連國務院都向警隊致崇高敬意。」大會此時宣布時代廣場掛出巨型撐警橫額，何君堯亦高呼「同聲同氣撐警察！」



一直支持撐警集會的日本華記茶餐廳老闆楊官華亦在台上指出，民主派指有幾十萬人支持反修例示威，但他們作為沉默的一群，代表有600多萬香港人支持反暴力。他又批評前公務員事務局局長王永平日前在公務員集會上的言論，指他領長俸、食長糧，但帶頭推動反政府，又隻字不提暴徒如何打警員，是「食碗面、反碗底」。他呼籲年輕人好好讀書，不應出來衝擊。



參加者中不乏教育界人士，大學教師梁太坦言不支持遊行及罷工，擔心影響本港經濟及民生，並認為政府已暫緩修例，「我覺得香港可以做嘅民主已經係勝利，再咁落去只會係對香港嘅民主、法治更多嘅損害。」有居港60年的長者王婆婆亦指衝突場面激烈，警方屢次勸阻示威者無效，在維持社會秩序以及需要自保的情況下，才迫不得已使用武力。