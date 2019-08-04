專家：大部分血壓藥均安全　少見服藥死亡

市面上有各類的抗高血壓藥物，有心臟科醫生及藥劑師指出，一般高血壓可靠單一藥物控制，若患者需要以藥物組合形式治療高血壓，則該患者高血壓情況不屬輕微，不能靠單一的藥物能夠控制。至於服用新的藥物組合而導致患者廿四小時內死亡?醫生及藥劑師均認為，此類情況較少機會出現，因為大部分血壓藥物均屬安全藥物，不排除患者因其他健康因素而導致死亡。



香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，常見的抗高血壓藥物，包括去水丸、乙型受體阻斷藥、血管舒脹藥等，相關的副作用包括電解質失衡、心跳減慢、腳踵等。由於高血壓是一種慢性疾病，有機會引致冠心病、中風、心臟衰竭等併發症，因此不容忽視。他解釋，一般的高血壓可透過單一藥物控制，若病人需要以藥物組合形式治療高血壓，則病情不屬輕微。



至於病人會否服用新的藥物組合而死亡?蕭認為，此類情況發生的機會非常少，因為抗高血壓藥物均是安全藥物，而且均會維持在標準劑量，除非病人錯誤地服食高劑量的藥物，否則不會導致死亡，認為患者的死亡可能跟其他健康風險因素有關。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則表示，服食血壓藥物後由於體內的血壓下降，一般會出現頭暈的情況，但待身體適應後，一至兩星期後便會回復正常，而且不少市民都會輔以藥物組合形式，治療高血壓。崔續指，很少聽過病人會因服用新的藥物組合而死亡，除非病用服食劑量過大，導致血壓急劇下降，才會導致死亡風險。