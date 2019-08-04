胖男換高血壓藥翌日死亡　家人質疑伊院失當

伊利沙伯醫院懷疑發生病人轉換後服食即日死亡事件!一名35歲高血壓病人張悟恩今年5月10日覆診時，醫生調整了他治療高血壓的藥物組合，以提高病人對藥物的依從性及穩定血壓。不幸的是，病人家屬指張服用剩餘的舊藥後，至5月23日轉服調整的藥物組合，翌日便在家中死亡。家屬質疑，病人服用原有的高血壓藥物約一年，身體並無大礙，「好哋哋點解要改變藥物組合治療?食咗一次就唔見咗個仔?」



病人母親王女士透露，其子張悟恩一年多前身體不適到伊院求醫，需住院10多天，並確診患有高血壓，服用高血壓藥物至今年5月超過一年時間。她憶述，兒子剛服藥後曾出現手震及頭暈等徵狀，醫生解釋是病人不習慣服用此類藥物，需要適應。王續指，原有的高血壓藥物組合是每24小時服用一次，由於病人日間需要工作，若果早上服血壓藥出現不適的話，會影響工作表現，於是改為在晚上才服用。



服食治療高血壓藥物後，王女士說兒子已適應，這一年多以來均依時食藥，對身體已沒有最初的反應，而且是穩定病情，沒有異樣。



服藥一年多後，王女士指兒子5月10日覆診後曾向她透露，醫生為他調整了治療高血壓的藥物組合，但沒有其他解釋原因，但服藥的時間出現改變，由原來的一日1粒，改為一日食2粒，兒子並在覆診後4日才取新藥。同時，王女士說兒子取回新藥後並沒有即時服食，因為仍然有原來獲處方的藥物剩下來，所以先食完舊藥才開始服新藥。



在5月23日，兒子首次服用新組合的藥物後出現頭暈、手震、冒汗等徵狀，但由於醫生曾向兒子講過，需要適應藥物的特性，所以沒有求醫，她其後發覺兒子皮膚變異，「好似漂白水咁白」，便叫他請病假留在家中休息，怎料翌日發覺兒子躺在床上死亡。



王女士批評院方，指兒子一直以來所服食的治理高血壓藥物，就如「平安藥」般，服後均沒有其他不適，她知道今次覆診轉換了醫生，但從電腦上亦可以看到兒子所患疾病及需服藥物，兒子服食原有藥物後又沒有特別不妥當的情況，質疑有甚麼需要轉換藥物組合，致出現這個傷痛的結果，認為院方必須有一個好好的交代。



伊利沙伯醫院回覆指，有關病人出現高血壓、睡眠窒息症及肥胖，一直在該院專科門診跟進治療。至於為何醫生向病人調整治療高血壓的藥物組合?伊院僅稱，醫生調整相關藥物組合，以提高病人對藥物的依從性及穩定血壓，並強調所有藥物的劑量均為標準劑量，病人在該月覆診4天後，才到醫院藥房取藥。伊院續指，病人家屬於5月27日向該院表示，病人已於3日前過身，而有關死亡個案已經轉介死因裁判官跟進。