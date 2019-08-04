DSE狀元爭奪戰　中大醫學院成贏家

大學聯招（JUPAS）明日（5日）放榜，今年中學文憑試誕生12名狀元，當中9人打算入讀醫科，早前香港大學及中文大學醫學院被爆疑出招搶生，包括提供巨額獎學金、以「銀彈」搶狀元。搶生結果即將揭曉，據了解，中大醫學院有望成為「狀元爭奪戰」大贏家，至少5名狀元表明已選讀中大醫學院環球醫學袖培訓專修課程，有狀元透露，獎學金等「銀彈」攻勢不會動搖他們，或「轉軚」改選，首要考慮是大學的校風及學習模式是否適合自己。



就讀聖保羅男女中學、立志將來成為醫生的超級狀元甘浚祺，在放榜當日表明未決定報讀港大或中大醫學院，其後經多番思量，他最終報讀中大的環球醫學課程。甘浚祺直言，兩間醫學院各有特色及風格，但他認為中大醫學院的氣氛較適合自己，形容中大的學習氣氛較親切，課程貼近社區，與自己的性格相符，而港大醫學院的課程追求尖端、卓越，亦會有適合的學生選讀。



喇沙書院三名狀元，包括超級狀元黃子峯及另外兩名狀元蕭子聰及許友灝，放榜時已透露心儀中大環球醫學課程，最終亦無「變心」，選定中大醫學院，他們直言獎學金金額不是他們的考慮重點，中大醫學院亦無個別向他們保證會獲得多少獎學金。蕭子聰直言，「一早都係想入中大，自己鍾意間學校，亦比較熟識中大的環境。」



就讀聖馬可中學的狀元陳韋諾，早前同樣表示心儀中大醫學院環球醫學課程，希望將來成為醫生行醫幫人，即使港大醫學院曾邀請他到校參觀，他亦無出席。而就讀皇仁書院的余曉逸、拔萃男書院的周伯儒及拔萃女書院的施雲芳，放榜時都透露想入讀醫科，但未有透露最終報讀哪所院校。



早前港大醫學院被爆出招搶狀元，在文憑試放榜當日，由助理院長孔繁毅致電多名狀元及榜眼，邀請他們出席講座及參觀教學設施，有狀元亦透露曾收到自稱來自中大醫學院的電話，向其查詢選科意願及提及獎學金事宜。兩校被指疑違反協定，在聯招改選課程截止日前「偷步」私下聯絡學生，雖然兩校各有說法，但聯招辦事處其後指任何違反協議之舉均不可接受，會積極跟進事件。