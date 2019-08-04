東方日報A1：遊行又失控　癱瘓半個九龍

反修訂《逃犯條例》暴力衝擊不斷升溫，昨日「旺角再遊行」癱瘓半個九龍，示威者更兩襲紅磡海底隧道。大批示威者昨非法佔據油尖旺道路逾八小時，更一度於傍晚時分突襲紅磡海隧逾一個小時，迅即堵塞港九兩邊交通，成為紅隧通車四十七年以來首次因示威活動被迫停運。至晚上十時許，紅隧來往港九的車道再度被示威者堵塞，令不少市民有家歸不得。警方則在昨晚九時許兵分兩路展開清場行動，分別由旺角及尖沙咀警署作驅散，期間施放多枚催淚煙及即時制服多人，夜後警方及示威者又轉戰黃大仙警署外對峙，各處的清場行動至午夜時分仍未結束。



昨午舉行的旺角再遊行一起步已失控，迅即令整個油尖旺區的主要幹道被示威者佔領。至傍晚六時，逾百名示威者到尖沙咀後轉到紅磡站，他們行出海底隧道收費廣場往九龍方向，有人用膠欄堵塞收費亭，有人則將收費亭附近的水馬推倒放水。約半小時後，紅隧往九龍方向的行車線全線封閉，其後更連港島方向的行車線亦被示威者佔據。隧道公司職員指示駕駛者掉頭，再進入海底隧道折回港島離開。



期間，一對正在等候過海巴士的中年夫婦因不滿示威者堵塞隧道發生爭執，該中年女士被示威者推倒在地下，其丈夫上前護妻，而該名女士由其丈夫扶起後，手臂有擦傷的痕迹。運輸署則呼籲，駕駛人士轉用東隧或西隧過海，指所有途經紅隧的過海巴士路線已暫停服務，乘客需改用鐵路。網上地圖亦顯示港島區告士打道紅隧路段當時十分擠塞。



至晚上七時，示威者快閃散去，隧道公司職員隨即清理路面雜物，於晚上七時廿七分恢復全面通車。紅隧自一九七二年通車以來，昨日是首度因示威被迫暫停運作。不過，原來一次堵塞仍未能滿足示威者，在晚上十時許，紅隧遭示威者二度突擊堵塞，而是次堵塞雖只歷時約半小時，但亦令正在歸途的市民大受影響。



香港隧道及公路幹線從業員主席卓和善接受東網查詢時指，紅隧是香港主要幹道之一，若遭堵塞將牽連甚廣，因不少人會經獅子山隧道到紅隧過海，車流堵塞會令柯士甸道及公主道一帶擠塞，駕駛者湧向東隧及西隧，亦有機會令兩隧無法消化，繼而影響港九新界交通，產生交通大癱瘓。他認為示威者不應該堵塞隧道，因香港有很多道路靠隧道連接主要公路幹線。



