網民熱話：強迫發燒兒子返學　怪獸家長要醫生寫健康紙

學生患病請假，當然要在家休息，亦可避免傳染別人，不過這道理卻非人人明白。近日有診所護士在網上分享一段親身經歷，一名家長帶同發燒的兒子睇醫生，卻不是為取病假紙好讓兒子在家休息，而是索取健康紙，證明兒子可繼續返學，兒子反抗卻招來母親回應：「你唔返學唔讀好啲書，第日會後悔」。



該名診所護士日前透過Facebook專頁「診所低能奇觀」發文。該護士指，當日一對母子到診所睇醫生，期間母親問護士，「一陣可唔可以叫醫生寫張紙畀我？」護士以為母親攞「病假紙」，怎料這名母親要「健康紙」，證明兒子可以返學。護士望着臉上紅卜卜的兒子，於是問「不如同佢探熱先呀？」但遭母親阻止，叫兒子先坐在一邊。但兒子細聲表示，「我發緊燒」，但母親堅稱兒子「冇事」。



護士見狀，於是上前準備為其探熱，卻遭母親喝止，「你行埋嚟做咩呀？」護士反駁說，「既然咩事都冇嘅，點解你唔畀我幫佢探熱呢？」母親強硬回應，「個仔我嘅，佢有事唔通我唔知咩？」護士無奈地繼續做登記。



在等候期間，母親洗腦式對兒子說，「一陣記得話咩事都冇」。兒子終於忍不住開聲，「明明有事，點解要話冇事呀？」母親嘗試說服兒子，「冇事㗎，你入到去見醫生話咩事都冇，就可以照返學」，兒子雖表明「想抖吓」，但母親竟說：「你唔返學唔讀好啲書，第日會後悔」。兒子狠狠回應，「我寧願你冇生我出嚟」。最終母子取了醫生病假紙，但直至離開診所，母子都沒有再對話。



事件引起網民熱烈討論。有網民直指該名母親是「怪獸家長」、「無尊重過個仔」，亦有網民狠批，「無仔送終，就係呢啲家長」。亦有不少人同情兒子，「小朋友真係好可憐，有個咁嘅媽媽」。



網民有話說

Summer Chan： 睇嚟要睇醫生嗰個係阿媽，佢燒壞腦

Iris Lau： 做父母真係要考牌，唔係累死下一代

Wings Li： 點解唔心痛個仔有病？



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