首輪優化升降機資助收1200申請　最快明年初籌組工程

政府撥款25億港元夥拍市區重建局合作推行「優化升降機資助計劃」，首輪共收到約1200宗申請，涉約4800部升降機，當中70%個案屬單幢舊樓，升降機機齡最高接近60年。市建局行政總監韋志成今(4日)在網誌表示，預計今年第4季向申請人寄出首輪申請的結果及優先次序通知書，首批合資格個案最快明年初開始籌組優化升降機工程。



韋指出，資助計劃涵蓋升降機系統內7個安全裝置項目，當中4個為「必須優化項目」，包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動裝置、防止機廂向上超速裝置及機廂門鎖和門刀；初步統計在1200多宗申請中，逾40%完全欠缺該4項「必須優化項目」。



計劃將在6年內分兩階段推展，首兩年資助名額定為1400部升降機。當局會按照風險評估，釐訂處理的優先次序，欠缺較多「必須優化項目」、機齡較高的舊式升降機會優先優化；其他風險較低的個案，若未能受惠於首輪申請，將自動登記於次輪的個案中。



他又指，理解到業主一般對升降機的工程不甚了解，籌組工程時會遇到不少挑戰，市建局將為合資格個案提供免費顧問服務，從評估工程範圍和費用估算、工程招標，以至監督施工和合約管理等不同階段和層面的工作，為業主提供全面技術支援。