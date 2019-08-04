修例風波：經濟衰退風險增大　陳茂波冀示威者三思

《逃犯條例》修訂引發風波不絕，財政司司長陳茂波指，最新經濟數據具體顯示香港正面對嚴峻處境，形容過去兩月的衝擊和目前正醞釀的一些行動，影響到民生和香港賴以成功的根基，傷及經濟元氣，「受害的將是市民，請大家三思」。他希望大家表達訴求時，不要影響社會安寧及市民生活，更不要破壞社會秩序及治安，指暴力衝擊正逐步蠶食市民及國際社會對香港未來信心，影響外商來港經商及投資意欲，長此下去將增添打工一族和中小企壓力，甚至飯碗不保。



今年第2季本地生產總值(GDP)與去年同期比較實質增長0.6%，陳茂波今日(4日)發表網誌，指經季節性調整後按季實際為負增長0.3%，若第3季繼續呈負增長，則技術上香港會陷入經濟衰退，可以說香港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。



他提到零售前景絕不樂觀，零售業總銷貨價值按年跌幅，由5月份的1.4%，顯著擴大到6月份的6.7%；飲食業亦面臨很大挑戰，香港食肆總收益在第2季為287億港元，經季節性調整後與上季比較下跌4.6%，是十年來最差，且更是自2009年以來首次再出現價量齊跌的現象。



陳續指，過去兩個月持續出現暴力衝擊，增添零售市道壓力，部分商舖甚至間歇性暫停營業，市民日常生活和消費意欲受影響，香港國際形象受損亦削弱外國商旅和資金到港的意欲，訪港旅客人數亦反映了此情況，以上種種將影響整體經濟、企業尤其是中小企的營運和資金周轉，以及打工仔收入甚至飯碗，又指如情況持續，需供養孩子及長者的中產和基層打工仔，將面對更大「搵食」壓力。



另外，他稱政府不會縮減公共開支，並會研究適時推出措施以發揮逆周期效用，但單靠政府開支效果始終有限，需廣大市民齊心合力才有望扭轉形勢。