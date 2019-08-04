精英學院提高領導能力　50公務員牛津大學受訓

為提升工務工程項目表現，發展局早前成立「主要項目精英學院」，為高級公職人員提供高水平項目領導發展課程。發展局局長黃偉綸今(4日)在網誌指，未來數年香港整體建造業年度工程量預計增至超過3000億港元，故此需要制訂相關策略，提升業界的承載能力，改善整體生產力，例如推動工程監督系統數碼化，提升工務工程監管水平和效率。



他引述該局常任秘書長(工務)林世雄指，為應付龐大房屋、土地、醫療及社區基建發展需求，政府去年提出「建造業2.0」的政策綱領，領導建造業界透過創新、專業化及年輕化，提升整體表現，包括改善業界的生產力、質素、安全及減少對環境的影響。設立學院正是推動香港建造業專業化，希望提升負責工務工程人員的領導能力和專業水平。



黃又指，該學院是亞洲首個專門培訓主要工程項目領導人員的學院，透過與英國牛津大學合作，今年8月起推展主要項目領導計劃，目標在未來3年為約150位負責工務工程的政府首長級官員及業界高級領導人才，提供專業培訓計劃，首兩批公務員共50人將分別於8月中和9月到牛津大學受訓。