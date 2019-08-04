修例風波：突現身學生會集會　科大校長表明不遊行

反對修訂《逃犯條例》運動持續，遊行示威亦更散落各區，今日(4日)就有將軍澳及港島西集會及遊行。將軍澳遊行開始前，鄰近的香港科技大學學生會於校內舉行集會，並邀請校長史維出席，冀史維可一同赴將軍澳遊行。不過，史稱不會參與遊行，希望學生尊重。科大學生會臨時會長黎煒進預計，今日科大集會約300人參與。



黎在集會前表示，早前正式邀請史維出席集會遭拒絕，但他不會號召學生到史的住所，因做法不太合適，更不會強迫對方出席遊行。集會開始後約半小時，史突然現身，他表明原不欲參與集會，但因不希望學生及校友失望而決定出席。他重申已在公開信中表明意見，不會參與今日的將軍澳遊行，但不反對學生參與。



史又對昨日(3日)發生事件感痛心，對遊行中出現其他國家國旗感「不幸」(unfortunate)；他又不滿學生會在未有諮詢下，擅以其相片製作宣傳集會海報。有出席集會的校友要求校方交代科大教職員明日(5日)的罷工安排，史回應指若教職員要罷工，可以請假方式處理。



史維與學生對答約半小時後離開集會返回校長宿舍，沿途大批學生跟隨，高呼口號。黎煒進稱，學生會對史的回應感失望，批評他沒有直接回應學生及校友問題。此外，學生會已聯絡科大教職員協會，促請回應若科大有教職員明日罷工處理方法，確保罷工職員事後不會受無理對待。