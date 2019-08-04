港故：住劏房感抑壓　少女與單親媽苦等6年未上樓

深水埗，一個跟「貧窮」長年掛勾的地區，是很多低下階層市民的「窩居」，所謂的「窩居」，指的是租金昂貴、質素極為惡劣的籠屋、板間房、天台屋及劏房等，據估計，這類人口約有20萬，20歲的鄧雯筠Connolly是其中之一。



由小公主變劏房少女



Connolly本來出生於小康之家，小時候住在三房一廳的公務員宿舍，可惜父母在她8歲那年離婚，她當時選擇了跟媽媽生活，從此由小公主變成一個住劏房的女孩：「你問我依家會唔會後悔，我又唔會後悔，始終係我細個果陣嘅決定，而且我媽媽係愛我嘅。」



貧窮無阻追求藝術夢



有着媽媽的愛，雖然生活環境差了，但Connolly仍舊快樂地成長，亦可以跟從自己的興趣修讀藝術，今年剛好畢業的她，透過實習的畫廊Eastpro，認識了攝影師張榮麟，他過去一年拍攝了一輯以籠屋、劏房、棺材房、天台屋為主題的相片，除了舉行「The Forgotten」攝影展之外，亦出版了一本相冊，相冊的第一頁，就Connolly的插畫。



「我用咗斜視嘅角度去畫，左上角表達有錢人住嘅地方，中間有條斜路係路障嚟嘅，路障係代表窮人好難、或者永遠都無機會到達另一邊嘅世界，呢個係佢哋之間嘅洪溝。」成長於深水埗的Connolly，感受非常深。



輪候公屋6年未果



香港貧富懸殊差距之大，令Connolly有很深的體會，過着基層市民生活的她，和媽媽正輪候公屋，至今已有6年，但仍然未有任何消息。截至今年3月底，公屋申請宗數超過25萬宗，平均輪候時間仍然維持5.5年歷史高位：「依家多咗咁多新移民嚟同我哋爭公屋，講真一定會唔鍾意、唔開心，政府對土生土長嘅香港人，其實又有幾多福利呢？」



目前申請公屋，二人每月最高入息限額為18,690元，即將投入社會工作的Connolly，很擔心跟媽媽二人的收入會超出這限額，面對兩難的她，惟有選擇先做兼職：「好無奈，都麻木喇，其實已經唔會盼望幾時有公屋。」



批評明日大嶼：不切實際



為了令公屋輪候人士快點「上樓」，政府力推「明日大嶼」計劃，填海1,000公頃，聲稱約可提供15至26萬單位，當中七成為公營房屋。雖然Connolly很想快點「上樓」，但卻不支持這填海計劃，認為政府是捨易取難：「以我所知香港其實有好多棕地可以發展，但政府偏偏唔攞嚟起公屋，你用咁多時間、精力、金錢去起一個人工島，我可以好肯定講一句，你唔係為咗基層人士去起嘅。」



置業是一個夢



雖然短時間內，Connolly仍然以申請公屋為目標，但正值大好年華的她，對將來的生活仍然充滿盼望，更視置業為追求目標：「租屋始終係寄人籬下，當然係有自己嘅物業會較安心，呢個係一個目標、一個夢想、一個希望。」



今集《港。故》用7分半鐘，帶大家走進深水埗的劏房，看看一個少女如何在陋室中成長、掙扎求存的故事。



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