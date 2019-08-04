修例風波：連場示威衝突　累計至少200人被捕

近兩個月因修訂《逃犯條例》而引起的多場遊行、集會幾乎都演變成衝突，根據警方公布數字，截至今日(4日)至少有200人因相關事件被捕。



警方早前指，就6月12日有示威者包圍警察總部，及7月1日遊行後有示威者衝擊及強行進入立法會綜合大樓，至7月7日九龍區大遊行，曾拘捕最少67人。



7月13日光復上水遊行，警方晚上清場，共拘捕2名男子，涉嫌非法集結及欠交罰款。7月27日元朗遊行，警方拘捕11名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及襲擊等。



及至7月14日沙田遊行之後發生警民衝突，警方事後拘捕48人，涉嫌干犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名。7月21日港島區遊行之後，有大批身穿白衣人士在元朗追打市民，案件至今共20人被捕。



同月28日的港島區遊行，晚上在上環及西營盤亦演變成衝突，警方暫時拘捕至少49人，涉嫌干犯未經批准的集結、藏有攻擊性武器等罪行。而昨日(3日)的旺角遊行演變成多區示威及衝突，警方至今拘捕至少20人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等。