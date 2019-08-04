政Whats噏：王永平政治中立論惹議　葉劉再轟謬論

公務員事務局前局長王永平上周五(2日)晚喺公務員集會上話「公務員不存在向個人忠誠」，曾任保安局局長嘅新民黨主席葉劉淑儀日前轟王係咪失憶後，今日(4日)再喺Facebook貼文，駁斥王永平發表嘅「政治中立」論係謬論，而全港最大嘅公務員工會、香港政府華員會亦指王嘅言論極盡誤導之蠱惑，誠信令人咋舌。



王永平當日發表有關公務員守則中提及嘅政治中立，「十年前係我寫嘅」，並指好多人以為「政治中立」等於向行政長官同政府忠誠，但真正意思「絕對不存在向個人忠誠」，而係向體制、制度同整個社會忠誠。



葉劉今再發貼指「政治中立」並唔係新理念，更絕非王永平首創，呢個概念素來喺公僕界存在，又話當年佢擔任保安局局長時曾指「政治中立」只適用喺一啲「技術型」公務員，例如運輸、科學同環保主任等，其工作性質以專業、技術同科學為主，完全不牽涉政治。



佢話政府高級公務員，特別係首長級官員同參與制訂政策嘅政務官係無可能「政治中立」，因為佢哋有份制訂同推銷政策，不論回歸前後亦一樣。 佢又舉例稱，回歸前時任港督彭定康推行政改方案，要喺立法局爭取足夠票數通過，當時佢喺工商科工作，記得所有高級官員同政務官都收到「order」要全力幫港督拉票，向唔同業界游說支持政改方案，故此高級公務員絕對唔存在「政治中立」。



針對王有關「公務員忠誠不應詮釋為對特首的個人忠誠，而是向體制忠誠，由於特首是按《基本法》向市民負責，故公務員忠誠可引伸為向市民忠誠。」葉劉指王嘅解釋未免太過籠統同含糊，假如政府冇將一把客觀嘅尺畀公務員跟隨，任由佢哋「自由發揮」，跟隨自己心目中嘅公眾利益或係部分市民嘅意願，自我演繹所謂「政治中立」，豈不是會天下大亂？佢又話唔係王一句「服務市民」就能以偏概全，而王如此為自己嘅謬論解畫同辯護，實在係荒謬至極。



華員會亦發出新聞稿，直指係該會前會長郭元漢喺1982至1983年、最早提出「公務員政治中立」，而第二個係回歸後首任公務員事務局局長林煥光，當時將「公務員政治中立」寫入政府文件《公務員良好行為指南》，絕非十年前由王永平提出，而2009年時，王早已離任。



該會又列舉王過往多次喺立法會回應有關公務員政治中立嘅提問，對比王喺集會中嘅言論明顯前言不對後語，忽然「打倒昨日為問責官員的我」，又隻字不提公務員守則相關嘅規定，極盡誤導之蠱惑，誠信令人咋舌。